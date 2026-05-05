В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Букайо Сака на 44-й минуте. Все усилия «матрасников» сравнять счет не увенчались успехом.
Результат матча
АрсеналЛондон1:0АтлетикоМадрид
1:0 Букайо Сака 45'
Арсенал: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Пьеро Инкапье 58'), Деклан Райс, Майлс Льюис-Скелли (Мартин Субименди 74'), Букайо Сака (Мартин Эдегор 58'), Эберечи Эзе (Чуквунонсо Мадуэке 58'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 83'), Виктор Дьёкереш
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Робен Ле Норман (Александр Сёрлот 57'), Марк Пубиль, Коке, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Алекс Баэна 66'), Антуан Гризманн (Тьяго Альмада 66'), Адемола Лукман (Науэль Молина 57'), Джулиано Симеоне (Джонни Кардозо 57')
Жёлтая карточка: Марк Пубиль 81' (Атлетико)
Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому по сумме двух встреч «Арсенал» победил 2:1 и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «ПСЖ» — «Бавария».