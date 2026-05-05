Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья со счетом 1:1, поэтому по сумме двух встреч «Арсенал» победил 2:1 и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары «ПСЖ» — «Бавария».

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Букайо Сака на 44-й минуте. Все усилия «матрасников» сравнять счет не увенчались успехом.

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0.

