Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа принял решение не ставить нападающего команды Килиана Мбаппе в стартовый состав на матч 35-го тура Примеры против «Барселоны». Об этом сообщает Cadena Ser.

Стало известно, что Мбаппе не пройдет в стартовый состав даже если у него получится полностью восстановиться после травмы.

Француз получил повреждение полусухожильной мышцы левой ноги в матче против «Бетиса» в рамках 32-го тура Примеры. По информации СМИ, во время своего восстановления после травмы Мбаппе путешествовал по Франции и Италии. На фоне этого футболист подвергся критике со стороны болельщиков «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что часть фанатов «Реала» запустила онлайн-петицию с требованием расстаться с нападающим Килианом Мбаппе.

Матч между «Барселоной» и «сливочными» состоится 10-го мая в 22:00 мск. После 34-х туров «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 77-ю очками в активе, отставая от «сине-гранатовых» на 11 баллов.