Вокруг мадридского «Реала» разгорается новая волна напряжения: часть болельщиков клуба запустила онлайн-петицию с требованием расстаться с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации Actu Foot, инициатива быстро набрала популярность — уже в первый час её поддержали более 70 тысяч человек, а общее число подписей вскоре превысило 140 тысяч.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о недовольстве внутри клуба поведением француза за пределами поля. Утверждалось, что игрок мог опаздывать на командные мероприятия и допускал высокомерное отношение к персоналу. Также отмечалось, что Мбаппе якобы утратил контакт с партнёрами по команде.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта Мбаппе с Винисиусом окружение Килиана готово выдвинуть руководству «Реала» ультиматум, связанный с будущим бразильца.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. В текущем сезоне форвард отыграл 41 встречу во всех турнирах, забил 41 гол и сделал шесть ассистов.