Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал в соцсетях на победу команды над «Эспаньолом» (2:0) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Бразилец подчеркнул свою преданность клубу, заявив, что готов биться за «Реал» до конца. Также он выразил уверенность, что «сливочные» ещё вернутся на вершину.

«До смерти за "Реал". Мы обязательно вернёмся на вершину», — написал форвард в соцсетях.

Напомним, именно Винисиус стал главным героем встречи, оформив дубль. После этой победы «Реал» под руководством Альваро Арбелоа занимает второе место в таблице чемпионата Испании.