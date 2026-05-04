Вингеру «Сан-Паулу» Лукасу Моуре поставили диагноз — полный разрыв ахиллова сухожилия. Бывший игрок «ПСЖ» и «Тоттенхэма» получил эту травму в матче чемпионата Бразилии против «Баии», который завершился вничью со счетом 2:2.

Моура вернулся на поле после почти двух месяцев отсутствия. Его последний матч состоялся 18 марта против «Атлетико Минейро», где он получил перелом двух ребер.

В игре с «Баией» Лукас провел на поле всего 20 минут, прежде чем почувствовал сильную боль и упал. Травма оказалась настолько серьезной, что его пришлось уносить с поля партнерам по команде.

После обследования выяснилось, что у Моуры полный разрыв ахиллова сухожилия. Ему предстоит операция. Процесс восстановления может занять до года, а вернуться на поле он сможет только в следующем сезоне.