Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк обратился к бывшему главному тренеру команды Фабио Челестини после его ухода из клуба.

«Хочу поблагодарить Фабио Челестини и весь тренерский штаб за работу в этом сезоне! Вместе мы пережили много классных моментов — Суперкубок, победа в дерби дома, яркие матчи и голы. Вы многое дали и многому научили, всегда верили в нас!

Желаю вам удачи и до встречи на футбольных полях. Ну а мы, под руководством Дмитрия Игоревича, продолжаем готовиться к Дерби Всея Руси», — написал Кисляк в телеграм-канале.

Ранее Фабио Челестини выступил с заявлением в адрес болельщиков ЦСКА после его отставки с поста главного тренера.

После 28-и туров в российской Премьер-лиге армейцы занимают 6-е место в таблице с 45-ю очками в активе.