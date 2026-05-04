Майкл Кэррик готовится к официальным переговорам с «Манчестер Юнайтед», который рассматривает его в качестве основного кандидата на пост главного тренера, информирует журналист Бен Джейкобс.

Клуб намерен провести встречи с несколькими кандидатами в рамках тщательного отбора. Успешное выступление в Лиге чемпионов УЕФА не повлияет на этот процесс.

Некоторые ключевые игроки, такие как Бруну Фернандеш, Матеус Кунья и Гарри Магуайр, выразили поддержку Кэррику и его решению остаться на должности. Он также участвует в обсуждениях по формированию состава на следующий сезон.

Майкл Кэррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года. За этот период команда сыграла 14 матчей в Премьер-лиге, одержав десять побед и дважды сыграв вничью. На текущий момент клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 64 очка после 35 матчей.