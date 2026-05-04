Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

В своём телеграм-канале Губерниев с иронией прокомментировал новость, выразив удивление решением клуба.

«Ой, уволился… Как же так? Что такое? Не тренер, а слабак!» — написал Губерниев.

4 мая московский ЦСКА официально объявил о прекращении сотрудничества с швейцарским тренером.

В текущем сезоне армейцы идут на шестом месте в РПЛ с 45 очками и не могут победить уже пять туров подряд — на счету красно-синих три ничьи и два поражения.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет с «Пари НН» 11 мая.