Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» в матче 35-го тура АПЛ.

Итальянский специалист отметил, что его подопечные продемонстрировали нужный настрой, надёжно сыграли в обороне и практически не позволили сопернику создать опасные моменты. По его словам, команда могла забить и больше двух мячей, поэтому он остался доволен качеством игры.

«Сейчас я не хочу слышать ничего позитивного. Нам нужно стараться оставаться сосредоточенными перед следующим матчем. Моя главная задача — помочь игрокам показать свои лучшие качества», — сказал Де Дзерби ВВС.

Напомним, «шпоры» обыграли «Астон Виллу» со счётом 2:1 и покинули зону вылета.