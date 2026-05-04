Испанское издание Marca сообщает, что швейцарский специалист Фабио Челестини находится в числе претендентов на пост главного тренера испанского клуба «Хетафе». Это стало возможным после того, как Челестини покинул московский ЦСКА, с которым у него был расторгнут контракт.

Фабио Челестини globallookpress.com

Как информирует источник, нынешний наставник «Хетафе» Хосе Бордалас решил не продлевать соглашение с клубом, срок которого истекает в конце июня. В результате Челестини, игравший за «Хетафе» в период с 2005 по 2010 год, рассматривается как главный кандидат на освободившуюся должность.

Сейчас «Хетафе» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги, набрав 44 очка по итогам 34 сыгранных матчей.