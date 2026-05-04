Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы московской команды на медали в текущем сезоне РПЛ.

«Если "Спартак" обыграет Рубин, думаю, они возьмут бронзу. Но им обязательно нужна победа, они побегут вперёд, и при таких атаках у "Спартака" сзади остаётся много свободного пространства, чем могут воспользоваться соперники. А так, "Спартак" имеет шансы на бронзу», — отметил Бояринцев в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два очка от третьего «Локомотива».