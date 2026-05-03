Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Мы не смогли контролировать их сильные стороны. Мы знали, что у них много сильных качеств. Два главных — стандарты и контратаки.

Первый пропущенный гол пришел со стандарта, а второй… если ты играешь против "Юнайтед", нужно четко понимать, где можно терять мяч [и где нельзя]. У них много быстрых игроков и, конечно, Бруну Фернандеш, который может наказать тебя в переходной фазе. Именно это и произошло при втором голе. Мы отыгрались, но, как всегда, в один момент выключились и пропустили третий.

Мы много владели мячом, и именно это "МЮ" и позволяет делать. Одна из его сильных сторон — игра низким блоком и контратаки. Поэтому во втором тайме мы старались больше атаковать через оба фланга.

Думаю, никто не ожидал, что мы проиграем этот матч после 2:2, но если посмотреть на весь наш сезон, то, возможно, кто-то и ожидал. Обычно, когда отыгрываешься, ждешь, что команда забьет. Но в очередной раз мы в определенный момент выключились. Мы пропустили два гола, не выиграв верховую борьбу у дальней штанги», — цитирует Слота ВВС.

«Красные дьяволы» набрали 64 очка и закрепились на третьем месте в турнирной таблице, тем самым оформив досрочно выход в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» с 58 баллами остался на четвертой строчке в АПЛ.