Комментатор Геннадий Орлов высказался про матч 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:3).

«Вспомните, как складывался матч. Пятая минута — пенальти в ворота гостей, точный удар Облякова. Но ничего — питерцы не встали, не раскисли. Проявили характер и мастерство. И мы увидели, что мастерство то у подопечных Семака есть! Во втором тайме они вообще доминировали на поле. Какой прессинг, какой контроль мяча! Армейцам банально уже сил не хватало, они просто доигрывали...

А какие прекрасные голы! Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гайича, и здороро пробил. Блестящее исполнение. Серьезная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ. Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста "Зенита". Молодец. И какое движение он сегодня дал. Какой объем выполнил!

Очень полезен был Глушенков. Много бил. Умный пас на Соболева, который в свою очередь тоже все сделал красиво. У "Зенита" вообще никто не выпал.

Невероятный матч Вендела! Игра идет через него. Он завязывает комбинации, снабжает партнеров передачами. Бразилец опоздал на сборы. Набирал форму и в первых турах выглядел неважно. А в третьем матче уже побежал. И сегодня всем дал фору по движению», — цитирует Орлова «СЭ».