Комментатор Геннадий Орлов высказался про матч 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:3).

«Вспомните, как складывался матч.  Пятая минута — пенальти в ворота гостей, точный удар Облякова.  Но ничего — питерцы не встали, не раскисли.  Проявили характер и мастерство.  И мы увидели, что мастерство то у подопечных Семака есть!  Во втором тайме они вообще доминировали на поле.  Какой прессинг, какой контроль мяча!  Армейцам банально уже сил не хватало, они просто доигрывали...

А какие прекрасные голы!  Особняком стоит эпизод с участием Луиса Энрике, который заставил упасть Гайича, и здороро пробил.  Блестящее исполнение.  Серьезная заявка на попадание в состав сборной Бразилии на ЧМ.  Думаю, Анчелотти по заслугам оценит действия футболиста "Зенита".  Молодец.  И какое движение он сегодня дал.  Какой объем выполнил!

Очень полезен был Глушенков.  Много бил.  Умный пас на Соболева, который в свою очередь тоже все сделал красиво.  У "Зенита" вообще никто не выпал.

Невероятный матч Вендела!  Игра идет через него.  Он завязывает комбинации, снабжает партнеров передачами.  Бразилец опоздал на сборы.  Набирал форму и в первых турах выглядел неважно.  А в третьем матче уже побежал.  И сегодня всем дал фору по движению», — цитирует Орлова «СЭ».