«Лион» обыграл дома «Ренн» в матче 32-го тура Лиги 1 со счетом 4:2.
Голами в составе победителей отметились Роман Яремчук (37'), Корентен Толиссо (42' с пенальти), Алфонсо Морейра (52') и Эндрик (75'). У гостей отличились Аль-Тамари (6') и Эстебан Леполь (48').
Результат матча
ЛионЛион4:2РеннРенн
0:1 Муса Аль-Тамари 6' 1:1 Роман Яремчук 37' 2:1 Корентин Толиссо 42' пен. 2:2 Эстебан Леполь 48' 3:2 Афонсу Морейра 52' 4:2 Эндрик 75'
Лион: Доминик Грейф, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Тайлер Мортон (Рубен Клюйверт 84'), Корентин Толиссо, Халес Мера (Эрнест Нуама 85'), Эндрик (Матис Де Карвалью 85'), Афонсу Морейра, Роман Яремчук (Павел Шульц 70')
Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье, Абдельхамид Аит Будлал, Алиду Сейду (Махамаду Нагида 71'), Валентин Ронжье, Махди Камара (Яссир Забири 87'), Себастьян Шиманьски (Людовик Блас 70'), Эстебан Леполь (Джауи Сиссе 87'), Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари (Nordan Mukiele 87'), Кентен Мерлен
Жёлтые карточки: Халес Мера 83' — Эстебан Леполь 23', Брис Самба 40'
«Лион» поднялся на третье место в Лиге 1, набрав 60 баллов. «Ренн» с 56 очками остался на пятой строчке в турнирной таблице.