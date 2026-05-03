«Лилль» и «Гавр» сыграли вничью в матче 32-го тура Лиги 1, завершив встречу со счетом 1:1.
Нападающий хозяев Хакон Арнар Харальдссон открыл счет на 29-й минуте. Ответный мяч на 33-й минуте сумел забить вингер гостей Исса Сумаре.
Результат матча
1:0 Хакон-Арнар Харальдссон 29' 1:1 Исса Сумаре 33'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье (Тьяго Сантос 85'), Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро (Калвин Вердонк 74'), Бенжамен Андре, Айюб Буадди (Гаэтан Перрен 84'), Хакон-Арнар Харальдссон, Фелиш Коррея (Оливье Жиру 74'), Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau (Этан Мбаппе 66')
Гавр: Мори Дио, Фоде Дукуре (Тимоте Пембеле 64'), Янис Зуаи, Готье Льорис, Аюму Сэко, Лоик Него, Софьян Буфаль (Ясин Кехта 65'), Симон Эбоног, Люка Гурна-Дуат, Алли Саматта (Этьен Юте-Кинкуэ 88'), Исса Сумаре
Жёлтые карточки: Тома Мёнье 43', Айсса Манди 59' — Люка Гурна-Дуат 5', Аюму Сэко 35', Исса Сумаре 74'
После этой игры «Лилль», набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гавр», имея в активе 32 очка, расположился на 14-м месте.