«Лилль» и «Гавр» сыграли вничью в матче 32-го тура Лиги 1, завершив встречу со счетом 1:1.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Нападающий хозяев Хакон Арнар Харальдссон открыл счет на 29-й минуте.  Ответный мяч на 33-й минуте сумел забить вингер гостей Исса Сумаре.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль1:1ГаврГаврГавр
1:0 Хакон-Арнар Харальдссон 29' 1:1 Исса Сумаре 33'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье (Тьяго Сантос 85'),  Натан Нгой,  Айсса Манди,  Ромен Перро (Калвин Вердонк 74'),  Бенжамен Андре,  Айюб Буадди (Гаэтан Перрен 84'),  Хакон-Арнар Харальдссон,  Фелиш Коррея (Оливье Жиру 74'),  Матиас Фернандес,  Ngal'ayel Mukau (Этан Мбаппе 66')
Гавр:  Мори Дио,  Фоде Дукуре (Тимоте Пембеле 64'),  Янис Зуаи,  Готье Льорис,  Аюму Сэко,  Лоик Него,  Софьян Буфаль (Ясин Кехта 65'),  Симон Эбоног,  Люка Гурна-Дуат,  Алли Саматта (Этьен Юте-Кинкуэ 88'),  Исса Сумаре
Жёлтые карточки:  Тома Мёнье 43',  Айсса Манди 59'  —  Люка Гурна-Дуат 5',  Аюму Сэко 35',  Исса Сумаре 74'

После этой игры «Лилль», набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.  «Гавр», имея в активе 32 очка, расположился на 14-м месте.