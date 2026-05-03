Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о победе над «Ливерпулем» (3:2).

Майкл Каррик globallookpress.com

«Игра шла хорошо. Во многих эпизодах мы действовали очень хорошо. Мы знали, что они заберут мяч и будут перегружать среднюю линию, но все равно действовали опасно.

Игра перевернулась с ног на голову после перерыва. Пара ошибок. Амад и Сенне многое сделали для того, чтобы мы находились в лидирующем положении, но ошибки — часть футбола. Вырвать победу в конце и увидеть, как стадион загорается, — это нечто особенное.

Возвращение в Лигу чемпионов — это здорово. Конечно, мы хотим большего. Честно говоря, я ни разу не обсуждал с игроками квалификацию. Если ты достаточно побеждаешь, это и так произойдет. Мы говорили о том, чтобы стать лучше, добиваться нужных результатов, быть готовыми к матчам. В этой команде такой дух, о каком можно только мечтать. Достичь цели, когда у тебя столько матчей в запасе, — это настоящее достижение. Мы хотим продолжать движение вперед.

Между всеми нами особая связь. Мы выигрывали матчи разными способами, преодолевали разные препятствия. Ты просто пытаешься продолжать делать то, что правильно. Все идет хорошо, я доволен нашим положением. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Каррика ВВС.

«Красные дьяволы» набрали 64 очка и закрепились на третьем месте в турнирной таблице, тем самым оформив досрочно выход в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» с 58 баллами остался на четвертой строчке в АПЛ.