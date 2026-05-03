В матче регулярного чемпионата МЛС, который прошёл в ночь на 3 мая, «Интер Майами» на своём поле уступил «Орландо Сити» со счётом 3:4.
Хозяева уверенно вели 3:0 уже к середине первого тайма, однако не сумели удержать преимущество и пропустили решающий мяч в компенсированное время.
Для клуба из Майами это поражение стало первым за последние десять матчей в чемпионате — до этого команда не проигрывала на протяжении девяти туров подряд. «Орландо Сити», в свою очередь, добыл лишь третью победу в нынешнем сезоне МЛС.
После десяти сыгранных матчей «Интер Майами» располагается на второй позиции Восточной конференции с 19 очками.
«Орландо Сити» идёт на 14-м месте, имея в активе 10 баллов.
Результат матча
Интер МайамиМайами3:4Орландо СитиОрландо
1:0 Айан Фрай 4' 2:0 Теласко Сеговия 25' 3:0 Лионель Месси 33' 3:1 Мартин Охеда 39' 3:2 Мартин Охеда 68' 3:3 Мартин Охеда 78' пен. 3:4 Тайриз Спайсер 90+3'
Интер Майами: Дейн Сент-Клэр, Айан Фрай (Факундо Мура 66'), Микаэл, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Янник Брайт, Теласко Сеговия, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Луис Суарес (Тадео Альенде 71'), Херман Бертераме
Орландо Сити: Максим Крепо, Адриан Марин (Давид Брекало 87'), Робин Янссон, Иагу, Мартин Охеда (Zakaria Taifi 90'), Луис Отавио (Тайриз Спайсер 46'), Брайан Охеда, Иван Ангуло, Гриффин Дорси, Тьягу Соуза (Эдуард Атуэста 46'), Justin Ellis (Данкан Макгуайр 59')
Жёлтые карточки: Максимилиано Фалькон 45+4', Дейн Сент-Клэр 45+5', Янник Брайт 52', Родриго Де Пауль 59', Лионель Месси 78' — Робин Янссон 18', Адриан Марин 36', Максим Крепо 90+7'