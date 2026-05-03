В матче регулярного чемпионата МЛС, который прошёл в ночь на 3 мая, «Интер Майами» на своём поле уступил «Орландо Сити» со счётом 3:4.

Лионель Месси globallookpress.com

Хозяева уверенно вели 3:0 уже к середине первого тайма, однако не сумели удержать преимущество и пропустили решающий мяч в компенсированное время.

Для клуба из Майами это поражение стало первым за последние десять матчей в чемпионате — до этого команда не проигрывала на протяжении девяти туров подряд. «Орландо Сити», в свою очередь, добыл лишь третью победу в нынешнем сезоне МЛС.

После десяти сыгранных матчей «Интер Майами» располагается на второй позиции Восточной конференции с 19 очками.

«Орландо Сити» идёт на 14-м месте, имея в активе 10 баллов.

Результат матча Интер Майами Майами 3:4 Орландо Сити Орландо 1:0 Айан Фрай 4' 2:0 Теласко Сеговия 25' 3:0 Лионель Месси 33' 3:1 Мартин Охеда 39' 3:2 Мартин Охеда 68' 3:3 Мартин Охеда 78' пен. 3:4 Тайриз Спайсер 90+3' Интер Майами: Дейн Сент-Клэр, Айан Фрай ( Факундо Мура 66' ), Микаэл, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Янник Брайт, Теласко Сеговия, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Луис Суарес ( Тадео Альенде 71' ), Херман Бертераме Орландо Сити: Максим Крепо, Адриан Марин ( Давид Брекало 87' ), Робин Янссон, Иагу, Мартин Охеда ( Zakaria Taifi 90' ), Луис Отавио ( Тайриз Спайсер 46' ), Брайан Охеда, Иван Ангуло, Гриффин Дорси, Тьягу Соуза ( Эдуард Атуэста 46' ), Justin Ellis ( Данкан Макгуайр 59' ) Жёлтые карточки: Максимилиано Фалькон 45+4', Дейн Сент-Клэр 45+5', Янник Брайт 52', Родриго Де Пауль 59', Лионель Месси 78' — Робин Янссон 18', Адриан Марин 36', Максим Крепо 90+7'