Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении москвичей от «Зенита» (1:3).

Валерий Газзаев

«У "Зенита" было подавляющее преимущество.  ЦСКА пытался что-то противопоставить, но у них ничего не получилось.  В последние годы обе команды являются лидерами российского футбола. "Зенит" подтверждает свое лидерство, а ЦСКА пока что нет.  Это матч команд, у которых есть традиции, амбиции и психология победителя.  Но вчера это показал только "Зенит".  В дерби так не играют.  Это принципиальные встречи, когда каждый в команде должен проявлять свои лучшие качества.  На данный момент ЦСКА находится в плачевном состоянии», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.