«Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче 32-го тура Бундеслиги — 1:1.

Константинос Кульеракис

Константинос Кульеракис вывел гостей вперед на 55-й минуте встречи.  Двадцать минут спустя Филипп Линхарт сравнял счет.

0:1 Константинос Кульеракис 55' 1:1 Филипп Линхарт 76'
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Филипп Треу,  Маттиас Гинтер,  Бруно Огбус (Филипп Линхарт 58'),  Кристиан Гюнтер (Лукас Кюблер 72'),  Ян-Никлас Бесте,  Максимилиан Эггештайн,  Иоганн Манзамби,  Юито Судзуки,  Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 71'),  Лукас Хёлер (Игор Матанович 58')
Вольфсбург:  Камиль Грабара,  Йоаким Мехле,  Саэль Кумбеди,  Денис Вавро,  Кристиан Эриксен,  Винисиус Соуза (Ловро Майер 72'),  Патрик Виммер (Маттиас Сванберг 72'),  Константинос Кульеракис,  Жануэль Белосьян,  Адам Дагим,  Дженан Пейчинович
Жёлтая карточка:  Маттиас Гинтер 57' (Фрайбург)

«Фрайбург» поднялся на седьмое место в Бундеслиге, набрав 44 очка.  «Вольфсбург» также остался в плюсе — команда выбралась из зоны вылета и с 26 баллами занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.