«Фрайбург» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче 32-го тура Бундеслиги — 1:1.
Константинос Кульеракис вывел гостей вперед на 55-й минуте встречи. Двадцать минут спустя Филипп Линхарт сравнял счет.
Результат матча
ФрайбургФрайбург1:1ВольфсбургВольфсбург
0:1 Константинос Кульеракис 55' 1:1 Филипп Линхарт 76'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Маттиас Гинтер, Бруно Огбус (Филипп Линхарт 58'), Кристиан Гюнтер (Лукас Кюблер 72'), Ян-Никлас Бесте, Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби, Юито Судзуки, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 71'), Лукас Хёлер (Игор Матанович 58')
Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Саэль Кумбеди, Денис Вавро, Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза (Ловро Майер 72'), Патрик Виммер (Маттиас Сванберг 72'), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Адам Дагим, Дженан Пейчинович
Жёлтая карточка: Маттиас Гинтер 57' (Фрайбург)
«Фрайбург» поднялся на седьмое место в Бундеслиге, набрав 44 очка. «Вольфсбург» также остался в плюсе — команда выбралась из зоны вылета и с 26 баллами занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.