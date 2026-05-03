Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими мыслями о проблемах с мотивацией команды после ничьей с «Лорьяном» в 32-м туре Лиги 1 (2:2).

«Вернуться к тренировкам после такого важного матча с "Баварией", который прошел в невероятной атмосфере, крайне сложно. Это непростая задача с точки зрения поддержания мотивации. Мы выпустили на поле лишь двух игроков из стартового состава, который был в матче вторника. Мы старались контролировать игру так, как планировали, и стремились к победе, но, к сожалению, упустили этот шанс», — заявил Энрике на пресс-конференции.

Напомним, что 28 апреля «ПСЖ» встретился с «Баварией» в первой игре полуфинала Лиги чемпионов, которая завершилась со счетом 5:4 в пользу немецкой команды. Ответный матч между этими командами состоится 6 мая.