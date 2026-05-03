«Бетис» на своем поле одержал крупную победу над «Овьедо» в матче 35-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.
Дублем в составе победителей отметился Кучо (22', 58'). Еще один мяч на свой счет записал Эз Абде на 45-й минуте.
Результат матча
БетисСевилья3:0ОвьедоОвьедо
1:0 Кучо Эрнандес 22' 2:0 Абде Эззальзули 45' 3:0 Кучо Эрнандес 59'
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес, Пабло Форнальс (Родриго Рикельме 62'), Софьян Амрабат (Нельсон Деосса 71'), Джовани Ло Чельсо (Иско 71'), Антони (Марк Рока 63'), Кучо Эрнандес (Эсекьель Авила 82'), Абде Эззальзули
Овьедо: Аарон Эскандель, Хави Лопес, Дани Кальво, Давид Костас, Начо Видаль (Тьяго Борбас 81'), Альберто Рейна, Сантьяго Коломбатто (Кваси Сибо 64'), Николас Фонсека (Санти Касорла 56'), Федерико Виньяс (Лукас Аихадо 81'), Ильяс Чайра, Thiago Fernandez
«Бетис» закрепился на пятом месте в Ла Лиге, набрав 53 балла. «Овьедо» с 28 очками замыкает турнирную таблицу, занимая 20-ю строчку.