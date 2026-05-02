3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Овьедо». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Овьедо с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» еще сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 10 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бетикос» не уступили мадридскому «Реалу» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:2). А вот поединок с «Брагой» завершился коллизией (2:4).

В пяти своих последних матчах «Бетис» победил один раз. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Бетикос» нынче нестабильны. Команде натужно даются победы, пусть наконец-то вернулся в обойму креативный Иско.

Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Овьедо». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух паритетах.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Овьедо» всего на 7 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили «Эльче» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Вильярреалом» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сельте» (3:0).

При этом «Овьедо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Синие» нынче преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает два матча кряду.

При этом «Овьедо» крайне неудачно выступает на чужих полях. Команда добыла всего 2 победы в 16 выездных поединках.

«Синие» всеми силами пытаются избежать вылета. Вот только проблемы с реализацией пока и близко не решены.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Бетис» еще бьется за выход в Лигу чемпионов, да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Фора «Бетиса» -1.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20

