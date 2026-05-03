Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Сассуоло» (0:2).

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Дело не в управлении игрой, мы плохо вошли в матч. Даже во втором тайме нельзя пропускать через минуту, несмотря на численное меньшинство. Мы не можем перечеркивать все хорошее, что сделали до этого.

Было проделано 10 месяцев важной работы, к сожалению, второй круг прошел не лучшим образом, но мы не можем изменить прошлое. Нужно держаться вместе даже в трудные моменты и работать, чтобы их преодолеть.

Играть вдесятером 70 минут было непросто, нужно быстро подняться. Нет смысла думать о прошлом — нам нужно выиграть 2 матча из 3, чтобы попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Аллегри Pazzi di Fanta.

В активе «Сассуоло» стало 49 очков. Команда идет девятой в турнирной таблице. «Милан» с 67 баллами — третий.