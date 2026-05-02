«Вулверхэмптон» одержал победу над «Сандерлендом» (1:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей единственный гол записал на свой счет Норди Мукиэле на 17-й минуте.
«Вулверхэмптон» сумел сравнять счет на 54-й минуте благодаря точному удару Сантьяго Буэно.
Результат матча
0:1 Норди Мукиэле 17' 1:1 Сантьяго Буэно 54'
Вулверхэмптон: Даниел Бентли, Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Педро Лима (Родригу Гомеш 46'), Уго Буэно (Анхель Гомес 79'), Андре, Жуан Гомес, Матеуш Мане, Адам Армстронг, Толу Арокадаре (Tom Edozie 90')
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Рейнилду Мандава (Вильсон Изидор 72'), Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле, Энцо Ле Фе, Ноа Садики (Абиб Диарра 72'), Гранит Джака, Брайан Бробби (Деннис Киркин 72'), Чемсдин Талби
Жёлтые карточки: Брайан Бробби 45+2' (Сандерленд), Гранит Джака 56' (Сандерленд), Деннис Киркин 81' (Сандерленд), Робин Руфс 90+2' (Сандерленд)
Красная карточка: Дэниел Баллард 24' (Сандерленд)
После этого матча «Вулверхэмптон» занимает последнее 20-е место в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. «Сандерленд» — на 12-й позиции с 47-ю баллами.