«Вильярреал» на своем поле разгромно обыграл «Леванте» в матче 34-го тура Ла Лиги со счетом 5:1.
Дублем в составе победителей отметился Жорж Микаутадзе (38', 68'). Еще по мячу на счету Альберто Молейро(62'), Тайона Бьюкенена (87') и Николя Пепе (90').
Единственный гол в составе гостей забил Карлос Эспи на 51-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал3:1ЛевантеВаленсия
1:0 Жорж Микаутадзе 38' 1:1 Карлос Эспи 51' 2:1 Альберто Молейро 62' 3:1 Жорж Микаутадзе 68'
Вильярреал: Арнау Тенас, Alex Freeman, Пау Наварро, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 73'), Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо (Томас Парти 74'), Альберто Молейро, Николя Пепе, Херар Морено, Жорж Микаутадзе (Айосе Перес 73')
Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес, Диего Пампин, Алан Маттурро, Матиас Морено, Йереми Тольян, Jon Olasagasti, Карлос Альварес (Икер Лосада 30'), Кервин Арриага (Юго Рагубер 68'), Карлос Эспи, Иван Ромеро (Kareem Tunde 46')
Жёлтые карточки: Даниэль Парехо 45+4', Ренато Вейга 55' — Кервин Арриага 45'
«Вильярреал» набрал 68 очков и занимает третье место в Ла Лиге. Ко всему прочему, «желтая субмарина» досрочно оформила путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, оторвавшись от пятого «Бетиса» на 18 баллов.
«Леванте» с 33 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.