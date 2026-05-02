Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

globallookpress.com

«Вообще у "Краснодара" хорошая школа, все вратари оттуда стоят очень здорово.  Но Матвей при всем при этом еще и художник.  В силу того, что берет пенальти, это вопрос психологии и знание того, кто бьет.

Я даже в своей книге приводил пример, как били пенальти французы и аргентинцы, почему было заранее прогнозируемо, кто и куда бил.  Потому что в сверхстрессовых ситуациях любой спортсмен бьет туда, куда лучше отработал.  Поэтому молодец, хорошая школа.  Это и говорит о школе, не он один, плеяда вратарей и игроков в "Краснодаре", это и есть школа, которую можно называть нашей», — сказал Тарпищев ТАСС.

Ранее «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов дома победил «Баварию» со счетом 5:4.  Сафонов отыграл все 90 минут.