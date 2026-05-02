Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о ситуации с лицензией на следующий сезон.

«Ростов»

«Мы все прекрасно понимаем, что решение принимает Российский футбольный союз.  Я был недавно в Москве.  Все те маленькие недочёты, которые у нас были, мы исправили и отправили все в РФС.  Надеюсь, мы получим лицензию.

Вы знаете, что при подаче документов на лицензирование не должно быть задолженностей», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.