Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о ситуации с лицензией на следующий сезон.

«Мы все прекрасно понимаем, что решение принимает Российский футбольный союз. Я был недавно в Москве. Все те маленькие недочёты, которые у нас были, мы исправили и отправили все в РФС. Надеюсь, мы получим лицензию.

Вы знаете, что при подаче документов на лицензирование не должно быть задолженностей», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.