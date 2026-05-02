В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Осасуну» со счетом 2:1.
Команды долгое время не могли открыть счет в этой игре, а в последние 10 минут забили трижды. Открыли счет каталонцы на 81-й минуте усилиями Роберта Левандовского, а на 86-й минуте Ферран Торрес смог удвоить преимущество «блаугранас».
Хозяева смогли отквитать только один мяч благодаря голу Рауля Де Аро на 88-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:2БарселонаБарселона
0:1 Роберт Левандовски 81' 0:2 Ферран Торрес 86' 1:2 Рауль Гарсия 89'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хавьер Галан, Лукас Торро (Энрике Барха 85'), Хон Монкайола (Абель Бретонес 86'), Рубен Гарсия (Асьер Осамбела 86'), Мойсес Гомес (Аймар Орос 70'), Рауль Моро, Анте Будимир (Рауль Гарсия 70')
Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Эрик Гарсия (Рональд Араухо 82'), Фермин Лопес, Даниэль Ольмо (Френки де Йонг 62'), Руни Барджи (Ферран Торрес 62'), Гави (Маркус Рашфорд 62'), Роберт Левандовски, Педри (Марк Берналь 88')
Жёлтые карточки: Хон Монкайола 74' — Гави 24', Эрик Гарсия 60'
После этой игры «Барселона» с 88 очками уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» с 42 баллами идет десятой.