В матче 34-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде победила «Осасуну» со счетом 2:1.

Команды долгое время не могли открыть счет в этой игре, а в последние 10 минут забили трижды. Открыли счет каталонцы на 81-й минуте усилиями Роберта Левандовского, а на 86-й минуте Ферран Торрес смог удвоить преимущество «блаугранас».

Хозяева смогли отквитать только один мяч благодаря голу Рауля Де Аро на 88-й минуте.

Результат матча Осасуна Памплона 1:2 Барселона Барселона 0:1 Роберт Левандовски 81' 0:2 Ферран Торрес 86' 1:2 Рауль Гарсия 89' Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хавьер Галан, Лукас Торро ( Энрике Барха 85' ), Хон Монкайола ( Абель Бретонес 86' ), Рубен Гарсия ( Асьер Осамбела 86' ), Мойсес Гомес ( Аймар Орос 70' ), Рауль Моро, Анте Будимир ( Рауль Гарсия 70' ) Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Эрик Гарсия ( Рональд Араухо 82' ), Фермин Лопес, Даниэль Ольмо ( Френки де Йонг 62' ), Руни Барджи ( Ферран Торрес 62' ), Гави ( Маркус Рашфорд 62' ), Роберт Левандовски, Педри ( Марк Берналь 88' ) Жёлтые карточки: Хон Монкайола 74' — Гави 24', Эрик Гарсия 60'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 3 Удары мимо 5 29 Владение мячом 71 3 Угловые удары 7 3 Офсайды 1 9 Фолы 9

После этой игры «Барселона» с 88 очками уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, «Осасуна» с 42 баллами идет десятой.