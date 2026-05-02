2 мая в Каспийске состоится матч 28-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Ростов».
Встречу обслужит арбитр Василий Казарцев. Поединок начнется в 14:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд:
«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Аларкон, Джапо, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
После 27 туров РПЛ «Динамо» Махачкала набрало 24 очка и занимает 14-е место.
«Ростов» с 27 баллами располагается на 12-й строчке.