Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении в поединке против «Зенита» (1:3).

«Мы пытались быть прагматичными в оборонительной фазе. Соответственно, нужно было закрыть все пространства и усложнить им матч. В первом тайме это всё неплохо работало. В перерыве мы сказали, что первые 10–15 минут второго тайма крайне важно не пропустить. И они забивают нам два гола в начале второго тайма…

Гол Дивеева? Заблокировали нашего игрока, который должен был его сопровождать. Мы понимали, что они подают мячи в зону одиннадцатиметровой отметки, где у них ключевые игроки: Дивеев, Соболев и Нино. Если ты хочешь обыграть "Зенит", нужно выигрывать в этих нюансах. Тренеры могут говорить в раздевалке о многих вещах, но на поле выходят игроки. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.

Как будем готовиться к кубковому матчу со "Спартаком"? Сегодня ребята хотели победить, они отдали на поле 110–120%. Соответственно, нужно снова поднять головы и восстановиться, потому что футбол даёт ещё одну возможность продемонстрировать наши качества и дойти до финала», — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 62 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА с 45 баллами по-прежнему на шестой строчке.