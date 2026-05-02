«Брентфорд» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

На 15-й минуте игрок «молотобойцев» Константинос Мавропанос забил гол в свои ворота.

В составе «Брентфорда» также голами отметились Игор Тьяго на 54-й минуте с пенальти и Миккель Дамсгор на 82-й минуте.

Результат матча Брентфорд Брентфорд 3:0 Вест Хэм Лондон 1:0 Игор Тиаго 54' пен. 2:0 Миккель Дамсгор 82' Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Егор Ярмолюк, Матиас Йенсен, Данго Уаттара ( Josh Da Silva 90' ), Миккель Дамсгор ( Кайе Фуро 90' ), Кин Льюис-Поттер ( Аарон Хики 90' ), Кевин Шаде ( Кристоффер Аер 80' ), Игор Тиаго Вест Хэм: Мадс Хермансен, Пабло, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс ( Каллум Уилсон 65' ), Валентин Кастеллано ( Аарон Ван-Биссака 65' ), Матеуш Фернандеш, Крисенсио Саммервилл ( Оливер Скарлз 88' ), Джаррод Боуэн ( Сунгуту Магасса 88' ), Tomas Soucek, Malick Diouf ( Адама Траоре 74' ) Жёлтые карточки: Микаель Кайоде 73' — Валентин Кастеллано 59', Крисенсио Саммервилл 62', Оливер Скарлз 90+6'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 5 Удары мимо 9 48 Владение мячом 52 2 Угловые удары 6 0 Офсайды 1 8 Фолы 12

После этого матча «Брентфорд» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 51 очком в активе. «Вест Хэм» — на 17-й строчке с 36-ю баллами.