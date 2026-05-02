«Брентфорд» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.
На 15-й минуте игрок «молотобойцев» Константинос Мавропанос забил гол в свои ворота.
В составе «Брентфорда» также голами отметились Игор Тьяго на 54-й минуте с пенальти и Миккель Дамсгор на 82-й минуте.
Брентфорд 3:0 Вест Хэм
1:0 Игор Тиаго 54' пен. 2:0 Миккель Дамсгор 82'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Егор Ярмолюк, Матиас Йенсен, Данго Уаттара (Josh Da Silva 90'), Миккель Дамсгор (Кайе Фуро 90'), Кин Льюис-Поттер (Аарон Хики 90'), Кевин Шаде (Кристоффер Аер 80'), Игор Тиаго
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Пабло, Аксель Дисаси, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс (Каллум Уилсон 65'), Валентин Кастеллано (Аарон Ван-Биссака 65'), Матеуш Фернандеш, Крисенсио Саммервилл (Оливер Скарлз 88'), Джаррод Боуэн (Сунгуту Магасса 88'), Tomas Soucek, Malick Diouf (Адама Траоре 74')
Жёлтые карточки: Микаель Кайоде 73' — Валентин Кастеллано 59', Крисенсио Саммервилл 62', Оливер Скарлз 90+6'
После этого матча «Брентфорд» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 51 очком в активе. «Вест Хэм» — на 17-й строчке с 36-ю баллами.