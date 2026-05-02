«Брентфорд» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

На 15-й минуте игрок «молотобойцев» Константинос Мавропанос забил гол в свои ворота.

В составе «Брентфорда» также голами отметились Игор Тьяго на 54-й минуте с пенальти и Миккель Дамсгор на 82-й минуте.

БрентфордБрентфордБрентфорд3:0Вест ХэмВест ХэмЛондон
1:0 Игор Тиаго 54' пен. 2:0 Миккель Дамсгор 82'
Брентфорд:  Кивин Келлехер,  Микаель Кайоде,  Сепп ван ден Берг,  Нэйтан Коллинз,  Егор Ярмолюк,  Матиас Йенсен,  Данго Уаттара (Josh Da Silva 90'),  Миккель Дамсгор (Кайе Фуро 90'),  Кин Льюис-Поттер (Аарон Хики 90'),  Кевин Шаде (Кристоффер Аер 80'),  Игор Тиаго
Вест Хэм:  Мадс Хермансен,  Пабло,  Аксель Дисаси,  Константинос Мавропанос,  Кайл Уолкер-Питерс (Каллум Уилсон 65'),  Валентин Кастеллано (Аарон Ван-Биссака 65'),  Матеуш Фернандеш,  Крисенсио Саммервилл (Оливер Скарлз 88'),  Джаррод Боуэн (Сунгуту Магасса 88'),  Tomas Soucek,  Malick Diouf (Адама Траоре 74')
Жёлтые карточки:  Микаель Кайоде 73'  —  Валентин Кастеллано 59',  Крисенсио Саммервилл 62',  Оливер Скарлз 90+6'

После этого матча «Брентфорд» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 51 очком в активе.  «Вест Хэм» — на 17-й строчке с 36-ю баллами.