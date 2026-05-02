Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва близок к смене клубной прописки. По информации Diario Sport, португалец уже согласовал условия перехода в «Барселону».

Сообщается, что 31-летний португалец этим летом может стать свободным агентом и в таком статусе присоединиться к каталонскому клубу без выплаты трансферной компенсации. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, и сделка, по оценкам источника, уже практически завершена — примерно на 80 процентов.

Отмечается, что сам Силва заранее согласился на уменьшение заработной платы ради перехода в «Барселону», что стало ключевым фактором в продвижении сделки.

Напомним, португальский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провел 33 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.