В матче 32-го тура Бундеслиги «Байер» встретится с «Лейпцигом». Команды сыграют 2 мая на «Бай-Арене» в Леверкузене. Начало игры в 19:30 мск.

«Байер» в двух очках от зоны Лиги чемпионов. Леверкузенцы явно хотели бы там оказаться, однако соперник сегодня не из легких. «Лейпциг» показывает один из лучших результатов турнира на данный момент, имея 5 побед в последних 5 матчах. Пока что «быки» хорошо себя чувствуют в тройке лидеров и не собираются никого пропускать.

Если посмотреть на статистику очных матчей, то у «Байера» здесь преимущество — 3 победы в 5 играх турнира. Последний раз «фармацевты» выиграли в декабре 3:1, но это было в Лейпциге.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Котировки букмекеров: 2.20 — победа «Байера», 4.00 — ничья, 2.90 — победа «Лейпцига».

Прогноз ИИ: «Байер» одержит победу со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.