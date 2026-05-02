«Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче 32-го тура Бундеслиги — 3:3

Дублем в составе гостей отметился Буду Зивзивадзе (22', 76'). Еще один мяч на счету Эрена Динкчи (31').

У хозяев дважды отличился Леон Горецка на 44-й и 57-й минутах. В компенсированное время мюнхенцев спас от поражения автогол вратаря гостей Дианта Рамая.

Результат матча Бавария Мюнхен 3:3 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 0:1 Буду Зивзивадзе 22' 0:2 Эрен Динкчи 31' 1:2 Леон Горецка 44' 2:2 Леон Горецка 57' 2:3 Буду Зивзивадзе 76' Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич ( Йозуа Киммих 46' ), Ким Мин Джэ, Жонатан Та ( Альфонсо Дэвис 77' ), Хироки Ито, Александар Павлович ( Майкл Олисе 46' ), Конрад Лаймер, Леон Горецка, Джамал Мусиала ( Гарри Кейн 46' ), Николас Джексон, Bara Sapoko Ndiaye Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович ( Лука Кербер 81' ), Никлас Дорш ( Тим Зирслебен 89' ), Ян Шёппнер, Буду Зивзивадзе ( Миккель Кауфманн 81' ), Марвин Пирингер ( Штефан Шиммер 77' ), Эрен Динкчи, Hennes Behrens Жёлтые карточки: Николас Джексон 44', Жонатан Та 72', Конрад Лаймер 85' — Диант Рамай 44', Марнон Буш 90'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 8 Удары мимо 3 75 Владение мячом 25 13 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 6 Фолы 7

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 83 баллами. «Хайденхайм» с 23 очками продолжает занимать последнее, 18-е место в турнирной таблице.