«Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче 32-го тура Бундеслиги — 3:3
Дублем в составе гостей отметился Буду Зивзивадзе (22', 76'). Еще один мяч на счету Эрена Динкчи (31').
У хозяев дважды отличился Леон Горецка на 44-й и 57-й минутах. В компенсированное время мюнхенцев спас от поражения автогол вратаря гостей Дианта Рамая.
Результат матча
БаварияМюнхен3:3ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
0:1 Буду Зивзивадзе 22' 0:2 Эрен Динкчи 31' 1:2 Леон Горецка 44' 2:2 Леон Горецка 57' 2:3 Буду Зивзивадзе 76'
Бавария: Йонас Урбиг, Йосип Штанишич (Йозуа Киммих 46'), Ким Мин Джэ, Жонатан Та (Альфонсо Дэвис 77'), Хироки Ито, Александар Павлович (Майкл Олисе 46'), Конрад Лаймер, Леон Горецка, Джамал Мусиала (Гарри Кейн 46'), Николас Джексон, Bara Sapoko Ndiaye
Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович (Лука Кербер 81'), Никлас Дорш (Тим Зирслебен 89'), Ян Шёппнер, Буду Зивзивадзе (Миккель Кауфманн 81'), Марвин Пирингер (Штефан Шиммер 77'), Эрен Динкчи, Hennes Behrens
Жёлтые карточки: Николас Джексон 44', Жонатан Та 72', Конрад Лаймер 85' — Диант Рамай 44', Марнон Буш 90'
«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 83 баллами. «Хайденхайм» с 23 очками продолжает занимать последнее, 18-е место в турнирной таблице.