Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о крупной победе в матче против «Фулхэма» (3:0).

«Отличная игра с самого начала.  И мы увидели несколько прекрасных индивидуальных выступлений, это очень важно.  Очень живая игра, много атакующих действий.  Очень интенсивный высокий прессинг.

Мы показали свою силу, решимость и хладнокровие.  Мы привнесли в игру много энергии, и ребята отреагировали на это блестяще.

Команда была очень стабильна в течение всего года.  Думаю, мы выиграли больше всего матчей за один год в истории клуба.

Мы поймали ритм.  Теперь нам предстоит сыграть один из самых важных матчей в истории стадиона», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» набрал 76 очков и закрепился на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе, на шесть баллов.  «Фулхэм» с 48 очками идет десятым.