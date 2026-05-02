Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о крупной победе в матче против «Фулхэма» (3:0).

«Отличная игра с самого начала. И мы увидели несколько прекрасных индивидуальных выступлений, это очень важно. Очень живая игра, много атакующих действий. Очень интенсивный высокий прессинг.

Мы показали свою силу, решимость и хладнокровие. Мы привнесли в игру много энергии, и ребята отреагировали на это блестяще.

Команда была очень стабильна в течение всего года. Думаю, мы выиграли больше всего матчей за один год в истории клуба.

Мы поймали ритм. Теперь нам предстоит сыграть один из самых важных матчей в истории стадиона», — цитирует Артету ВВС.

«Арсенал» набрал 76 очков и закрепился на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити», у которого две игры в запасе, на шесть баллов. «Фулхэм» с 48 очками идет десятым.