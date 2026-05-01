Футболист московского «Динамо» Муми Нгамале ответил на вопрос, что изменилось в команде после того, как Ролан Гусев сменил Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

«Гусев — совершенно другой тренер. Сразу приходит на ум связь с игроками. Это ведь очень важно. В первую очередь ты не тренер или футболист, а человек.

Гусев — приятный человек и старается быть близким с каждым. Если работаешь — значит, будешь выходить на поле. Гусев дает это понять — и тем придает нам дополнительную уверенность. Это делает разницу», — сказал Нгамале Sport24.

Московское «Динамо» в 28-м туре РПЛ сыграет в гостях с «Локомотивом».