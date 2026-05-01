Стали известны стартовые составы «Локомотива» и московского «Динамо» на матч 28-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Пруцев, Батраков, , Пиняев, Воробьёв, Руденко.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Майсторович, Осипенко, Бителло, Чавес, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Матч между этими командами состоится сегодня, 1-го мая в 19:30 мск.

После 27-и туров в РПЛ «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 49-ю очками в активе. «Динамо» — на 8-й позиции с 38-ю баллами.