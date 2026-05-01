В матче 28-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.

Артем Карпукас

Открыли счет в этой игре гости усилиями Николаса Маричаля на 24-й минуте.  «Железнодорожники» смогли уйти от поражения на 53-й минуте благодаря голу Артема Карпукаса.

Отметим, что уже на 22-й минуте травму получил Сесар Монтес, вместо которого на поле вышел Жерзино Ньямси.

Результат матча

ЛокомотивМоскваЛокомотив1:1ДинамоДинамоМосква
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Silyanov,  Morozov,  Montes,  Prutsev,  Karpukas,  Rudenko,  Batrakov,  Pinyaev,  Vorobyev
Динамо:  Битело,  Артур Гомес,  Rasulov,  Caceres,  Marichal,  Osipenko,  Majstorovic,  Chavez,  Fomin,  Gladyshev,  Tyukavin

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.