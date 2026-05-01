В матче 28-го тура чемпионата России «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Николаса Маричаля на 24-й минуте. «Железнодорожники» смогли уйти от поражения на 53-й минуте благодаря голу Артема Карпукаса.
Отметим, что уже на 22-й минуте травму получил Сесар Монтес, вместо которого на поле вышел Жерзино Ньямси.
ЛокомотивМосква1:1ДинамоМосква
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Rudenko, Batrakov, Pinyaev, Vorobyev
Динамо: Битело, Артур Гомес, Rasulov, Caceres, Marichal, Osipenko, Majstorovic, Chavez, Fomin, Gladyshev, Tyukavin
«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.