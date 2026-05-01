«Спартак» Кострома и «Челябинск» не смогут выступить в РПЛ в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

Оба клуба подали заявки на участие, но не соответствуют требованиям РФС-1, так как не имеют соответствующих стадионов и системы идентификации болельщиков. Кроме того, они не представили дорожную карту работ до указанной даты.

Таким образом, повышение в классе, вероятно, получат только «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор» — команды, занимающие верхние четыре места в Первой лиге по итогам 31 тура.