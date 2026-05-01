Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан оценил возможное назначение Юргена Клоппа в мадридский «Реал».

СМИ писали, что «сливочных» также может возглавить португалец Жозе Моуринью.

«Юрген — это тот, кто любит развивать и строить. Он работает, руководствуясь определённой системой. "Реал" — это иное. "Реал" — это отдельные личности, суперзвёзды, которые категорически отказываются подчиняться какой-либо навязанной концепции. Мы видели это на примере Хаби Алонсо. Речь о том, обладает ли тренер уважением, умеет ли он находить общий язык с игроками, может ли он работать со звёздами и убедить их в необходимости той системы, которую он намерен использовать», — цитирует Кана Sky Sport Germany.