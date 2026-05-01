Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своем будущем в питерском клубе.
«Переговорами по контракту занимается мой агент. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи. Мой фокус сейчас на этом. Никаких разговоров о повышении зарплаты на 20-25 процентов по новому контракту не было.
Когда появляется конкретная информация, мне сообщает об этом агент. Все остальное не должно влиять на мою работу», — цитирует Караваева «Спорт-Экспресс».
Сейчас на руках у 30-летнего Караваева контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.
Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.