Полузащитник «Ноттингем Форест» Омари Хатчинсон прокомментировал победу команды над «Астон Виллой» в первом матче полуфинала Лиги Европы.

Встреча завершилась минимальной победой «лесников» со счётом 1:0 благодаря точному удару Криса Вуда.

По словам Хатчинсона, команда осталась довольна результатом, а ключевую роль сыграли дисциплина и характер.

«Это был тяжёлый матч, но мы работали до самого конца. На протяжении всего сезона нам приходится доказывать, что нас недооценивают. Даже выход в полуфинал уже можно считать большим достижением для нашей команды», — отметил футболист в комментарии пресс-службе УЕФА.

Ответная встреча между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» состоится 7 мая в Бирмингеме.