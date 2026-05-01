Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о поражении московской команды от «Крыльев Советов» (1:2).

«На каждую игру, мне кажется, настраиваться надо просто. Думаю, что "Крыльям" эта победа была нужнее, чем "Спартаку". Такое ощущение у меня было. Да, "Спартак" вроде ход набрал, но где‑то сбавил. По самоотдаче, по желанию. Самарцы понимали, что сейчас это ключевой шанс остаться в премьер‑лиге», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й строчке с 48-ю баллами.