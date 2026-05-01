Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о последних матчах своей команды в российской Премьер-лиге.

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«У нас были подряд несколько энергозатратных матчей — со "Спартаком", с "Балтикой", с "Зенитом". Кстати, "Балтика" тоже свой матч в предыдущем туре проиграла. Я сказал ребятам: не в то время эти три матча подряд выдались, к сожалению, так сложилось по календарю. У нас выбыли четыре игрока, которые постоянно в составе были, в тонусе, форму набрали.

"Зенит" мощно начал, а мы сыграли не так, как планировали, и, можно сказать, заслуженно проиграли. Во втором тайме сделали поправки, произвели замены, были конкурентоспособными, могли забить, а там бы посмотрели по ситуации. Ну, теперь у нас два домашних матча. Проанализировав то, что было на прошлой неделе, нужно сделать выводы и идти дальше.

"Ахмат" сыграл подряд три матча с командами, которые борются за медали, а теперь предстоят три игры с командами, которые борются за выживание? Ничего не меняется. Там и там люди борются за свои цели, мы, естественно, тоже. Сказал ребятам: два домашних матча, нужно достойно сезон завершить. Я еще не видел проходных матчей. Любая команда, если не подготовится должным образом, может иметь проблемы», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

В оставшихся трех встречах нынешнего сезона РПЛ «Ахмат» сыграет против «Пари НН», махачкалинского «Динамо» и «Сочи». Грозненцы занимают 9-е место в таблице с 32 очками в активе.