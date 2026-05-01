Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об итогах матча против «Динамо» (1:1).

«Мне кажется, мы чуть‑чуть забрали инициативу, были хорошие подходы, могли реализовывать. Данил Пруцев мог бить из убойной позиции, но из‑за ситуации он покатил мяч. В целом, интересная игра. Считаю, что она могла быть еще интереснее, особенно во втором тайме, если бы судья не разбивал ее на какие‑то микроэпизоды и непонятные фолы. Возможно, даже Даниил Фомин согласится со мной. Потому что в нашу сторону любое касание — свисток, и игра просто разбивается», — приводит слова Батракова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.