В предстоящем матче «Барселона» выйдет на поле против «Реала» в новой форме.

На футболке сине-гранатовых появится логотип американской певицы и актрисы Оливии Родриго, чьи песни Drivers License, Vampire и Good 4 U стали хитами.

Этот логотип будет размещен на форме «Барселоны» в сотрудничестве с титульным спонсором Spotify. Традиционно, в матчах против «Реала» клуб заменяет стандартный логотип стримингового сервиса на эксклюзивную эмблему артиста.

Ранее на форме «Барселоны» уже появлялись логотипы таких знаменитостей, как Drake, Rosalía, The Rolling Stones и Karol G. Матч между «Барселоной» и «Реалом» запланирован на 10 мая 2026 года.