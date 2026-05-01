2 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Атлетик». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алавес — Атлетик с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Алавес»

Турнирное положение: «Бабазоррос» бьются за сохранение прописки в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бабазоррос» одолели «Мальорку» (2:1).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» принес паритет (3:3).

В пяти своих последних матчах «Алавес» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Бабазоррос» нынче поднаторели в плане результатов. Да и дома команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Алавес» традиционно неудачно противостоит «Атлетику». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при трех коллизиях.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Львы» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» всего на 3 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Атлетико» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Осасуне» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Вильярреала» (1:2).

При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» нынче не преуспевают в плане результатов. Баски крайне нестабильны.

При этом «Атлетик» на выезде уступил 4 раза подряд. А вот последняя победа вне родных стен случилась еще два с половиной месяца назад.

«Львы» наконец-то смогут предстать в оптимальном кадровом сочетании. Да и забивать в составе басков есть кому.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Атлетик» бьется за еврозону, к тому же традиционно успешно противостоит «Алавесу».

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03

