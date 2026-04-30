После четырехлетнего перерыва Российская Премьер-лига вновь появится на экранах бразильских телевизоров.

Логотип РПЛ globallookpress.com

С этой недели телеканал BandSports начнет транслировать игры заключительного этапа сезона-2025/26, а затем полностью осветит сезон-2026/27.

В рамках этих трансляций BandSports покажет матчи 28-го тура между «Локомотивом» и «Динамо», а также между ЦСКА и «Зенитом». Также будут показаны игры 29-го тура: «Зенит» против «Сочи» и «Динамо» против «Краснодара».

Трансляции матчей РПЛ в Бразилии были приостановлены в 2022 году в связи с началом СВО.