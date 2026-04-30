Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

«Сбывается все, что я говорил раньше. "Спартак" набирает очки и обязан быть в тройке.  Вижу победный настрой у футболистов.  Та же игра в Нижнем Новгороде не так легко складывалась, но ее перевернули в свою пользу.

Борьба за чемпионство в следующем году?  Каждый сезон об этом все говорят.  Помимо "Спартака" есть еще "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА, которые тоже готовы бороться.  Но красно-белые по составу уступают лишь питерцам и краснодарцам.  Посмотрим, что будет в межсезонье с точки зрения формирования команды», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от третьего «Локомотива» на одно очко.