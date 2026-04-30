Хавбек «Зенита» Луис Энрике рассказал, чего ждет от матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится 2 мая в Москве.

«Суперважный для "Зенита" матч. Необходимо выходить с максимальной концентрацией. Надеюсь, с Божьей помощью добьемся победы. Она очень важна в контексте борьбы за чемпионство, что является, безусловно, нашей целью.

Могу сказать, что мы всегда должны исходить только от нашей игры, от нашей команды. Думать, только о том, как хорошо выполнить нашу работу, набрать три очка, продолжать побеждать и дальше бороться только за золото», — цитирует Энрике сайт клуба.

«Зенит» после 27 матчей идет вторым в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.